Cristiane Oliveira, a mulher de 37 anos que esfaqueou o namorado durante uma discussão, começou esta terça-feira a ser julgada no Tribunal de Santarém, onde se remeteu ao silêncio sobre os factos que ocorreram a 5 de outubro de 2021.



Na primeira sessão, foi ouvida a vítima, Bruno Videira, que relatou ao coletivo de juízes a agressão de que foi alvo com uma faca de cozinha, e que lhe deixou uma cicatriz com 32 centímetros no peito.









