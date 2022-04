A viagem em duas motos de salvamento marítimo entre Caminha a Vila Real de Santo António, realizada por elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, terminou sábado após percorridos os 837 quilómetros e (embora não fosse esse o objetivo) realizado o resgate de cinco pessoas em dificuldades no mar.



A viagem, no âmbito das comemorações do 130º aniversário do Instituto de Socorros a Náufragos, esteve inserida numa campanha solidária com o objetivo angariar bens essenciais a reverter a favor da Cruz Vermelha Portuguesa.