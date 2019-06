Viajam para furtar no aeroporto de Lisboa

Fizeram duas viagens a Lisboa este mês e cometeram seis furtos no aeroporto de Lisboa, levando bens avaliados em 12 500 euros.Os três homens, polacos, foram apanhados terça-feira pela PSP instantes após terem sacado de uma loja chocolates e cervejas. Iam regressar à Polónia com as malas cheias de artigos furtados.Segundo apurou ojunto de fonte policial, a Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP já estava alerta devido a uma série de queixas.O grupo de polacos fez o primeiro furto no dia 4, assim que chegou pela primeira vez a Portugal. Entraram numa loja de roupa e furtaram artigos avaliados em 1600 euros.O segundo crime ocorreu quando partiam de Lisboa, no dia 8. Levaram a mala de um passageiro, com bens avaliados em seis mil euros.O trio voltou ao País no dia 18. Furtaram de novo 278 euros em artigos numa loja de roupa e logo no dia 19, na zona das chegadas, fizeram mais um furto de oportunidade: uma mala (bens avaliados em 1300 euros) a um turista distraído.Repetiram o golpe no dia 23, com uma mochila (3 mil euros), e no dia seguinte já estavam sob vigilância da PSP e foram detidos ao sexto assalto, já com o check-in feito para voltarem à Polónia. A PSP investiga se haverá mais furtos.Os detidos, que ainda não tinham antecedentes criminais em Portugal, foram presentes a tribunal e ficaram em liberdade, mas proibidos de contactos entre si e de frequentarem o Aeroporto Humberto Delgado.