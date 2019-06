VianaPolis vai participar o incumprimento dos mandatários dos moradores do Prédio Coutinho

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, anunciou esta quinta-feira que a sociedade VianaPolis vai participar à Ordem dos Advogados o incumprimento da conduta profissional e deontológica dos mandatários dos moradores do prédio Coutinho."O advogado está obrigado a pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas. É também dever do advogado não advogar contra o direito, não usar meios ou expedientes ilegais nem promover diligências reconhecidamente dilatórias, inúteis ou prejudiciais para a correta aplicação da lei", disse José Maria Costa.Na declaração que leu aos jornalistas, o autarca socialista disse que a sociedade VianaPolis tem observado "na conduta dos mandatários dos ocupantes do Edifício Jardim um claro incumprimento do código de deontologia dos advogados europeus"."Esta postura dos mandatários poderá colocar em risco a saúde e as condições de integridade dos ocupantes e não a da VianaPolis, pelo que caso se venha a verificar alguma situação atrás referida a sociedade ver-se-á obrigada a responsabilizar criminalmente os mandatários", afirmou o autarca.O Edifício Jardim, localmente conhecido como prédio Coutinho, tem desconstrução prevista desde 2000 ao abrigo do programa Polis, mas a batalha judicial iniciada pelos moradores travou aquele projeto iniciado quando era António Guterres primeiro-ministro e José Sócrates ministro do Ambiente.Para o local onde está instalado o edifício está prevista a construção do novo mercado municipal da cidade.