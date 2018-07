Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vias da Ponte Internacional do Guadiana reabrem até ao final do verão

Estrutura está a ser alvo de uma requalificação profunda até 2019.

Por Tiago Griff | 08:50

Vão ser reabertas, a partir de hoje, as duas vias da Ponte Internacional do Guadiana, que até agora estavam suprimidas devido às obras de requalificação, regressando assim o trânsito à normalidade.



A mudança vai estar ativa até setembro, de modo a não condicionar o tráfego numa altura em que se intensifica a chegada de turistas à região. As obras não vão, no entanto, parar, apenas vão focar-se em zonas fora do tabuleiro.



O anúncio foi feito pelos responsáveis da Infraestruturas de Portugal (IP), a empresa que está à frente da coordenação deste projeto de reabilitação, que começou em abril passado. Pouco tempo depois foram suprimidas duas das quatro vias, em cada um dos sentidos, devido aos trabalhos, causando alguns constrangimentos no trânsito.



O regresso à normalidade está prevista para hoje e deverá manter-se assim até meados do mês de setembro, altura em que a região tem menos afluência de turistas quando comparada com os meses de julho e, principalmente, de agosto.



"Poderá haver alguma situação em que seja preciso a passagem de alguma maquinaria pesada e aí poderá haver algum condicionamento, mas serão apenas casos pontuais", disse ao CM fonte da IP, revelando que os trabalhos não vão parar, apenas vão ser feitos fora do piso da ponte como, por exemplo, na reabilitação dos cabos que suportam a ponte.



Esta obra está prevista terminar em 2019 e tem um investimento de 93 milhões de euros, repartidos com Espanha.