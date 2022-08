Polícia Marítima, a Estação Salva-vidas de Lisboa e o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.



A viatura ficou totalmente submersa e foi esta sexta-feira retirada da água.



Um carro caiu na noite desta quinta-feira à água na Doca de Belém, em Lisboa. No interior da viatura estava uma mulher.A ocupante foi retirada do interior do carro por populares que se encontravam no local, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional, e não necessitou de assistência médica.O alerta foi dado às 21h45. No local estiveram