Carro destruído pelas chamas no IC33 em Santiago do Cacém

Uma viatura ligeira de passageiros ficou totalmente destruída após se ter incendiado, neste domingo ao final da tarde, no IC33, no concelho de Santiago do Cacém.

As chamas destruíram por completo a viatura, que ficou imobilizada, na berma da estrada.

Os ocupantes saíram pelo próprio pé não sofrendo ferimentos.

As chamas ainda alastraram a uma zona de pasto, mas a rápida intervenção dos bombeiros evitou que o incêndio ganhasse maior dimensão.

O alerta foi dado às 17h42 e o incêndio foi considerado extinto cerca de uma hora depois.

No local estiveram 9 operacionais apoiados por quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém e dos Bombeiros de Grândola.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.