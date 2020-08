Três bombeiros sofrem queimaduras graves a caminho de incêndio em Valongo. Viatura ficou destruída

Três bombeiros ficaram feridos com gravidade e um carro incendiou-se durante um incêndio que lavrou este domingo à tarde no lugar do Paço, em Sobrado, Valongo.Cinco operacionais seguiam num carro que ficou totalmente destruído pelas chamas. As três vítimas, da corporação de bombeiros voluntários de Valongo, ficaram com queimaduras de primeiro grau e foram posteriormente transportadas para o Hospital de São João, no Porto.Segundo fonte dos bombeiros de Valongo, estão feridos uma jovem de 24 anos e dois homens de 33 e 42 anos.Todos iam equipados e foram apanhados "pelas chamas quando seguiam na terceira viatura (que se dirigia) para o incêndio", referiu a mesma fonte à agência Lusa.O fogo, cujo alerta foi dado pelas 16h37, foi dado como dominado poucos minutos depois das 18h00.As habitações não estiveram em perigo.No local encontram-se os bombeiros de Valongo, num total de 83 operacionais, apoiados por 24 viaturas e um meio terrestre.