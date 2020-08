Viatura em chamas no centro de Famalicão assusta moradores

Foi um grande susto, mas valeu a rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Um incêndio deflagrou, por volta das 02h00 de sexta-feira, numa carrinha de caixa aberta, na avenida de França, no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.As causas do incêndio são ainda desconhecidas e só a pronta intervenção dos bombeiros evitou que o fogo tomasse maiores proporções.É que a carrinha encontrava-se estacionada junto a prédios de habitação, o que causou alarme em alguns moradores. As chamas foram combatidas por sete operacionais.