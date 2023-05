Uma viatura de topo de gama despistou-se, na madrugada deste domingo, junto ao condomínio Pine Hills, em Vilamoura, no Algarve, e ficou quase destruída.O carro chegou mesmo a entrar no aldeamento, destruindo a vedação metálica e danificado jardins até ser imobilizado. Ao que apurou o, apesar do aparato, o condutor saiu ileso.No local estiveram os Bombeiros de Loulé.