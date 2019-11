‘Vice’ de Mesquita assume ter assinado contrato de concessão do estacionamento

"O contrato foi assinado por mim. Era eu que tinha essa função delegada, não sei muito bem porquê, mas julgo que terá sido pela ausência do vereador Hugo Pires", assumiu esta terça-feira no Tribunal de Braga, o ex-vice de Mesquita Machado na Câmara de Braga.Vítor Sousa garantiu que nunca reuniu com ninguém da Britalar (empresa de António Salvador), antes da assinatura do contrato de concessão do estacionamento à superfície na cidade, que senta no banco dos réus Mesquita Machado e o presidente do Sporting de Braga, António Salvador."Participei numa reunião, a pedido do vereador Hugo Pires, mas já após o alargamento da concessão", esclareceu o antigo braço-direito de Mesquita na câmara. Questionado pela procuradora do Ministério Público (MP) sobre se a proposta de alargamento partiu da concessionária ou de Mesquita, Vítor Sousa sublinhou que foi uma "decisão exclusiva" do edil.Ontem, a procuradora Carla Barros tentou suspender o julgamento até o antigo vereador dos Transportes, Hugo Pires, ser autorizado pela Assembleia da República para depor, mas a juíza presidente decidiu prosseguir o julgamento, deixando a audição do deputado do Partido Socialista para mais tarde. Um episódio que causou algum mal-estar em tribunal, levando a procuradora a ditar um requerimento em que mostra o "descontentamento" do MP.Mesquita Machado e António Salvador respondem por prevaricação num negócio de quatro milhões de euros.