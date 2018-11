Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vice do Turismo do Porto e Norte propõe duas assembleias gerais "distintas"

Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, está em prisão preventiva desde outubro.

17:44

O vice-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Jorge Magalhães, defendeu esta terça-feira que sejam convocadas duas assembleias gerais distintas, uma para aprovar o orçamento para 2019 e outra extraordinária para definir futuro da instituição.



"São questões distintas, porque qualquer uma delas, se não seguir os trâmites normais dos estatutos da Turismo do Porto e Norte de Portugal, pode ser impugnada", declarou Jorge Magalhães, quando questionado pela agência Lusa sobre se considerava viável ser aprovado o orçamento para 2019 da TPNP na mesma Assembleia Geral (AG) extraordinária que vai ser proposta pelo presidente daquela AG para convocar eleições antecipadas.



O ainda presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, está em prisão preventiva desde outubro e é um dos cinco suspeitos de uma alegada viciação de procedimentos de contratação pública.



A 30 de outubro, o presidente da Assembleia Geral do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Eduardo Vítor Rodrigues afirmou à Lusa que iria convocar uma reunião extraordinária para os próximos dias onde iria propor a eleição de um novo presidente para a Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) ainda antes do Natal.



"Aquilo que vai acontecer é muito claramente a convocação na próxima semana de uma assembleia geral extraordinária e a proposta que farei passa por um ato eleitoral extraordinário", avançava naquela data Eduardo Vítor Rodrigues, o responsável, segundo os estatutos da TPNP, pela convocação de eleições antecipadas para aquele organismo.



Esta terça-feira, o vice-presidente da TPNP, Jorge Magalhães, lembrou que até dia 31 de dezembro tem de ser aprovado o orçamento para 2019 e que o presidente da AG da TPNP deveria convocar uma Assembleia Geral para aprovar aquele documento.



"O doutor Melchior Moreira apresentou à Comissão Executiva o plano de atividades, o orçamento e o quadro de pessoal para 2019, que foram submetidos há cerca de um mês e meio. Tal como determinam os estatutos, têm de ser aprovados em Assembleia Geral", recordou Jorge Magalhães.



Sobre convocar uma AG extraordinária para convocar eleições antecipadas, Jorge Magalhães declarou que o presidente da AG é "soberano em a pedir", embora recorde que tenha "eventualmente de ouvir os parceiros".



"Acho que os nossos parceiros devem refletir sobre o momento que estamos a viver e dar instruções sobre o caminho a seguir", acrescentou.



Em entrevista telefónica à Lusa, o vice-presidente da Assembleia Geral da Turismo do Porto e Norte de Portugal frisou que a sua decisão de convocar uma assembleia geral extraordinária para propor eleições antecipadas não é "nenhuma condenação prévia", nem "nenhum juízo jurídico sobre o atual presidente [Melchior Moreira], mas apenas o reconhecimento de que nas atuais circunstâncias a TPNP não consegue continuar".



"Tem que haver uma solução que passa por um ato eleitoral", alegou Eduardo Vítor Rodrigues, explicando que esta atitude é "muito importante" para ajudar a que a TPNP "volte à normalidade".



Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, que disse ter ouvido um conjunto de sócios que fazem a maioria, há uma predisposição "para um ato eleitoral", sendo expectável que "até ao final da primeira quinzena de dezembro de 2018" haja "uma assembleia geral eleitoral" e "um novo presidente" para a TPNP e restantes órgãos sociais.



O presidente Melchior Moreira foi reeleito em junho deste ano para um novo e último mandato e segundo os estatutos atuais da TPNP, o mandato da comissão executiva tem a duração de cinco anos.