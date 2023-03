Vice-presidente da Câmara de Barcelos condenado por cunha anuncia suspensão de mandato

Domingos Pereira, atual vice-presidente da Câmara de Barcelos, anunciou esta madrugada a decisão de apresentar "em breve", o pedido de "suspensão de mandato". Em causa o acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães que esta segunda-feira confirmou a pena de dois anos e 10 meses de prisão a que o autarca tinha sido condenado pelo Tribunal de Braga, em maio do ano passado, por corrupção. O Tribunal considerou provado que em 2016, quando exercia funções de vereador, Domingos Pereira aceitou receber um envelope com dez mil euros para dar emprego na Câmara a um jovem de Barcelos.

No comunicado enviado esta madrugada, Domingos Pereira, coordenador do Movimento "Barcelos Terra de Futuro", garante "inocência" e diz que está de "plena consciência tranquila". Sublinha, por isso, intenção de recorrer da decisão agora conhecida.

Domingos Pereira integrou a coligação "Barcelos Mais Futuro", com o PSD, conseguindo a eleição para a Câmara de Barcelos.