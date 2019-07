Vice-presidente da Câmara de Évora morre vítima de doença prolongada

O vice-presidente da Câmara de Évora, João Rodrigues, eleito pela CDU, morreu na sexta-feira à noite, aos 62 anos, vítima de doença prolongada, disse à agência Lusa fonte do município.A mesma fonte indicou que o autarca faleceu num hospital de Lisboa, onde estava internado há vários dias, e revelou que a câmara vai decretar três dias de luto municipal, com a bandeira a meia haste.João Rodrigues tinha a seu cargo os pelouros das relações com as freguesias, serviços operacionais, obras municipais e fiscalização de obras, abastecimento de água e saneamento, entre outros.O vereador foi eleito, pela primeira vez, para o executivo municipal nas autárquicas de 2013 e reeleito nas eleições seguintes, em 2017, tendo a CDU vencido ambas com maioria absoluta.Técnico oficial de contas de profissão, João Rodrigues foi presidente da Junta Freguesia de Torre de Coelheiros, no concelho de Évora, entre 1979 e 2013, também eleito pela coligação liderada pelo PCP.