Vice-presidente de Alcobaça arguido em processo de antiga parceria público-privada

O vice-presidente da câmara de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, é acusado de prevaricação de titular de cargo político, num âmbito de um processo relativo a uma parceria público-privada sobre o qual a câmara não foi ainda notificada.

Hermínio Rodrigues (PSD) confirmou esta sexta-feira à agência Lusa estar acusado pelo Ministério Público (MP) de "prevaricação de titular de cargo político" no âmbito de uma investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Coimbra relativa a uma parceria público-privada criada durante a vigência do anterior presidente da câmara, José Gonçalves Sapinho, falecido a 9 de setembro de 2011.

Hermínio Rodrigues, que exercia então o cardo de vereador, remeteu para o início da próxima semana "esclarecimentos sobre o processo" em que está também envolvido um antigo assessor de Gonçalves Sapinho, eleito em 1997 e que governou a autarquia por três mandatos.