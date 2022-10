O vice-presidente da câmara de Montalegre, David Teixeira, pediu para depor novamente em tribunal no âmbito da operação "Alquimia". Em causa está a contratação de empresas de familiares - irmão, cunhada e sobrinhos do líder da autarquia. Os contratos eram assinados pelo ‘número dois’ da autarquia para não haver intervenção clara do presidente.O presidente da autarquia, Orlando Alves, e o vice-presidente, David Teixeira, renunciaram na sexta-feira aos cargos políticos.