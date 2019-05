‘Vidente de Fátima’ acusado de burlar paciente em 4 mil euros

"Não sou santo, não faço milagres. Apenas quis ajudar o meu cliente a melhorar a qualidade de vida".A afirmação é de Carlos Marques, o auto intitulado Irmão Carlos Gabriel, o vidente de Fátima, que começou a ser julgado, esta terça-feira, no tribunal de Ovar pelo crime de burla simples.Segundo a acusação, Manuel Ferreira entregou, em outubro de 2017, quatro mil euros ao vidente para o curar de uma esclerose múltipla."O irmão Carlos Gabriel disse que não tinha nenhum problema da saúde, que sofria e estava mal por causa de uma maldição. Disse também que a minha filha tinha o mesmo mal e que eram precisos 4 mil euros para fazer o tratamento", contou, ao tribunal, Manuel Ferreira, residente em Ovar."Tive ainda de pagar 50 euros pela consulta" acrescentou o homem."Carlos Marques conseguiu provar a sua inocência em tribunal. Não houve nenhuma burla, o meu cliente comprometeu-se a rezar as missas com o pedido de melhoria de saúde, e foi o que fez", assegurou, Pedro Teixeira, advogado de Carlos Marques.A leitura de sentença está marcada para o próximo dia 22 de Maio.