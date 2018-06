Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vidente saca 50 mil euros a idoso desesperado

Vítima recorreu à ‘Irmã Beatriz’ para que o filho, a viver no Algarve, regressasse ao Norte.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Destroçado por viver longe do único filho, que se mudou para o Algarve há alguns anos, um idoso, residente em Santo Tirso, decidiu recorrer à ajuda de uma vidente.



A mulher, que se apresenta como ‘Irmã Beatriz’, com consultório em Barcelos, prometeu realizar bruxarias que levariam o filho do cliente a regressar ao Norte do País.



Um ano depois, o homem não mudou de residência e a vítima endividou-se junto de familiares para entregar 50 mil euros à vidente.



A mulher, de 40 anos, foi detida pela Polícia Judiciária do Porto, indiciada por burla qualificada. Passou esta noite nas celas da PJ e será esta quinta-feira presente a primeiro interrogatório, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto - onde ficará a conhecer as medidas de coação que vão ser aplicadas pelo juiz.



O idoso recorreu à ‘Irmã Beatriz’ em abril do ano passado. Contou-lhe estar desesperado por viver longe do filho e pediu ajuda à vidente. A mulher começou por cobrar-lhe 200 euros, mas como os feitiços não funcionavam e exigiam trabalhos mais elaborados, passou a pedir 400 euros. Mais tarde, começou a exigir mil euros.



A vidente conseguiu ganhar a confiança da vítima, convencendo o idoso de que o objetivo prometido estava prestes a ser alcançado. Para isso, a vítima pagou mais 10 mil euros. Ao todo, o idoso endividou-se em 40 mil euros junto de vários familiares para entregar o dinheiro à vidente, que nada conseguiu.



Acabou por fazer queixa à Polícia Judiciária.