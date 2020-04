150 reclusos protestam na cadeia de Vale de Judeus contra refeição servida. Veja as imagens

Um grupo de cerca de 150 reclusos revoltou-se ontem, no pavilhão C da cadeia de Vale de Judeus, em protesto contra a refeição que iria ser servida ao almoço.

Após intervenção do comissário dos guardas e da direção da prisão, que aceitaram mudar a ementa de peixe para carne, a situação acalmou. No entanto, à hora de jantar os detidos nas alas B e C da mesma cadeia voltaram a recusar tomar a refeição. Acabaram por recolher às celas após intervenção dos guardas.