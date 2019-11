Adeptos do Wolverhampton e do Standard Liège envolvem-se em confrontos no Porto

Dois grupos de adeptos do Wolverhampton e do Standard Liège, respetivamente, envolveram-se em violentos confrontos na madrugada desta quarta-feira, na rua José Falcão, cidade do Porto.Ao que oapurou, uma adepta belga, do Standard Liège, teve de ser hospitalizada na sequência dos distúrbios.Recorde-se que os adeptos ingleses do Wolverhampton se encontram em Portugal para o jogo frente ao SC Braga. Já os belgas do Standard Liège aguardam a partida frente ao V. Guimarães. Ambos os jogos contam para a Liga Europa e decorrem na próxima quinta-feira.