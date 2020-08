Um homem assaltou esta quinta-feira de manhã a Casa dos Frangos de Baltar, em Vila Nova de Famalicão.O furto foi registado pelas câmaras de videovigilância.O suspeito entrou no restaurante de cara destapada, dirigiu-se ao balcão e levou a caixa de gorjetas dos funcionários, fugindo depois a pé.Os funcionários partilharam as imagens na rede social Facebook de forma a evitar novos assaltos no local.O caso foi já comunicado às autoridades.