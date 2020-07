Carrinha em chamas em Queluz condiciona trânsito no IC19 no sentido Lisboa - Sintra. Veja as imagens

Um incêndio num ligeiro de mercadorias está a condicionar o trânsito no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, desde as 17h30 desta quinta feira.



A carrinha ficou imobilizada junto à saída de Queluz, na faixa da esquerda.

De acordo com o CDOS de Lisboa não há feridos a registar, apesar de a viatura ter sido totalmente consumida pelas chamas.