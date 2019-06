Carrinha em chamas na A8 em Loures

Um homem ficou com queimaduras nos membros superiores na sequência de um incêndio no veículo ligeiro de mercadorias onde seguia, durante a manhã desta quinta-feira, ao quilómetro 5 da Autoestrada 8, em Loures, no sentido Norte-Sul.Um vídeo captado no momento mostra a carrinha em chamas.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Loures, o incêndio deflagrou na zona do motor, propagando-se até à zona de carga da carrinha.De acordo com a mesma fonte, o condutor ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.O incêndio obrigou ao corte de duas vias da A8 no sentido Norte - Sul.O alerta foi dado cerca das 11h59.