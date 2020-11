Um carro ficou completamente destruído após se ter incendiado em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado pelas 08h22 deste domingo. Segundo apurou o CM, a viatura ardeu mesmo em frente ao tribunal de Oliveira de Azeméis, na Praça José Costa.O incêndio mobilizou 11 operacionais dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis e dois militares da GNR, apoiados por cinco viaturas.Não há registo de feridos, apesar do aparato causado. As circunstâncias do fogo estão a ser investigadas.