Carro consumido pelas chamas no centro de Lisboa

Um carro foi consumido pelas chamas, esta tarde de terça-feira, na rua Prior do Crato, em Alcântara, Lisboa.A viatura ficou totalmente destruída pelas chamas. Osabe que se encontrava pelo menos uma pessoa no interior do automóvel, que ao que tudo indica saiu ilesa da situação.O alerta foi dado às 14h24. No local encontram-se os Bombeiros Sapadores de Lisboa.Em atualização