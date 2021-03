Um incêndio num carro está a causar dificuldades na circulação no Túnel do Grilo, em Loures.



Vídeos divulgados por quem passava no local mostram uma densa coluna de fumo, resultado de um fogo num automóvel.





De acordo com a página da internet da Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 12h47, e está a mobilizar sete operacionais dos bombeiros, apoiados por duas viaturas.Desconhece-se, para já, se há feridos.