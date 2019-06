Vídeo mostra carro totalmente destruído pelas chamas em Benavente

Um carro foi destruído por um incêndio em Benavente, na manhã desta quarta-feira. A proprietária do Opel Corsa tinha estacionado junto de casa – após ter deixado o filho na escola – quando deflagrou um pequeno fogo no habitáculo.Num instante, o carro estacionado na Av.ª Dr. Francisco José Calheiros Lopes ficou destruído pelas chamas.Uma ‘barraquinha’ de comes e bebes, em madeira, ali posta devido ao início, esta quinta-feira, da feira da Sardinha Assada, também ficou danificada.Os bombeiros de Benavente, que mobilizaram sete operacionais e duas viaturas, chegaram rapidamente ao local, até porque o quartel fica a apenas 100 metros de distância.O alerta foi dado às 09h12 e não há feridos a registar.