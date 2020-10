Condutor mal estacionado desrespeita polícia e obriga a reforços da PSP em Chelas

Uma banal intervenção da PSP devido a um carro mal estacionado terminou com um homem detido e uma grande confusão que obrigou à chamada de reforços.



O caso ocorreu pelas 17h00 desta terça feira, na zona N de Chelas, Lisboa, e toda a situação foi filmada. Amigos do homem detido, de 32 anos, acusam a PSP de abuso de autoridade e a instituição argumenta que o condutor foi detido por crimes contra a autoridade pública, contra a honra e ofensas à integridade física.

O suspeito, que estava parado dentro do carro numa zona conotada com o tráfico de droga, foi abordado por uma patrulha, mas recusou-se a mostrar a identificação e os documentos da viatura. Na mesma altura, amigos do condutor começaram a aproximar-se e a questionar a legitimidade da intervenção policial, o que obrigou à chamada de reforços para repor a normalidade.