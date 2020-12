Condutor relata passagem por carro a arder na A7 em Famalicão mas não pára para prestar auxílio. Veja as imagens

Um carro incendiou-se e foi completamente consumido pelas chamas ao quilómetro oito da A7, no sentido Guimarães-Vila do Conde, em Famalicão, na noite desta sexta-feira. Um condutor que passava filmou o momento e divulgou o vídeo nas redes sociais, mas não parou para prestar auxílio aos ocupantes da viatura que era consumida pelo fogo.Segundo apurou o CM junto dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, o alerta foi dado às 20h42. O vídeo foi publicado nas redes sociais às 20h37, o que significa que o condutor que divulgou o vídeo poderia, em vez disso, ter parado para prestar auxílio aos ocupantes do veículo incendiado e dar o alerta aos meios de socorro mais cedo.Felizmente, as pessoas que seguiam no carro que se incendiou saíram ilesas. à chegada dos bombeiros ao local o veículo já se encontrava totalmente tomado pelas chamas. Após extinção do fogo os destroços foram retirados da via, sem necessidade de se proceder ao corte da estrada.