Confrontos com a PSP no bairro das Galinheiras em Lisboa por violação de confinamento. Há um detido

Um homem foi detido no bairro das Galinheiras, em Lisboa, depois de ter sido apanhado a beber álcool na via pública, violando assim o confinamento imposto pela pandemia da Covid-19.Tudo aconteceu quando um carro patrulha da PSP passou naquele bairro, esta terça-feira, e detetou um grupo de cinco pessoas, sem distanciamento físico entre si, a beber álcool na rua.Segundo apurou o, as pessoas não tinham justificação para o ajuntamento e foram mandadas para casa.Um dos presentes não acatou a ordem, tendo adotado uma postura agressiva, ao injuriar vários agentes da polícia.Cerca de 15 pessoas juntaram-se ainda para evitar a detenção, que acabou por ocorrer, tendo o indivíduo pontapeado ainda a porta do carro da polícia.O homem acabou por ser notificado.