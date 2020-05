Confrontos entre polícia e feirantes junto ao Ministério da Finanças Veja as imagens

Uma manifestação de feirantes, em Lisboa, resultou na tarde desta sexta-feira em confrontos com a PSP, junto ao ministério das Finanças.

De acordo com a Polícia, os manifestantes tentaram furar o cordão policial que os impedia de chegar ao ministério das Finanças, no Terreiro do Paço.

Um dos manifestantes sofreu ferimentos ligeiros, ao cair durante os confrontos, e foi transportado ao Hospital de São José.

A associação de feirantes e itinerantes promoveu esta sexta-feira uma manifestação entre o ministério da Segurança Social, na Praça de Londres, e o das Finanças, no Terreiro do Paço. Exigem apoios do Estado.

Tentaram ainda cortar a avenida Infante D. Henrique, em frente ao Campo das Cebolas. Foi nessa altura que a PSP reagiu à bastonada.