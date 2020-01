O despiste de uma carrinha, durante a manhã deste sábado, levou ao corte da Avenida Marginal no Sentido Lisboa - Cascais, durante cerca de uma hora.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, não houve feridos a registar. No entanto, a carrinha esteve a obstruir a via cerca de uma hora (o tempo de o reboque remover o veículo).O acidente ocorreu no cruzamento do Alto da Boa Viagem com a Estrada Nacional 6, junto à zona de Caxias.