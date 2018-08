Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por injúrias filma GNR a dormir no posto

Acusado espera longamente para ser constituído arguido enquanto militar descansa.

20:01

Terá sido o cansaço ou o calor alentejano a provocar uma situação insólita no posto da GNR de Vila Nova de São Bento, em Serpa.



Um homem, acusado de injúrias e levado para o posto da corporação naquela localidade alentejana, viu-se obrigado a esperar longamente até ser constituído arguido. Tudo porque o militar de serviço no posto adormeceu.



A bizarra situação durou o tempo suficiente para o acusado gravar a espera em vídeo sem importunar o sono do militar.