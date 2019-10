Dromedário escapa de circo e passeia no centro de Viseu. Veja as imagens

dromedário

Um vídeo que mostra umà solta numa das ruas mais movimentadas do centro de Viseu está a circular nas redes sociais e a indignar os munícipes.Nas imagens é possível ver o animal a atravessar a Avenida Capitão Homem Ribeiro em plena luz do dia.sabe que o animal pertence ao Circo Arena, que tem tenda montada e espetáculos agendados na cidade beirã até ao próximo fim de semana."Foi uma situação rara, mas não foi nada de especial. O animal até atravessou a estrada pela passadeira", disse aoMárcio Freitas, funcionário do circo, garantindo que o dromedário não causou quaisquer incidentes na via pública."Ele é calminho e está domesticado. No espetáculo soltamos os dois dromedários na arena e as crianças até lhe dão pipocas com a mão. Não constitui qualquer perigo", afirmou.O animal acabou por ser capturado em minutos por um dos funcionários do circo que surge a correr na sua direção nas imagens que já se tornaram virais no Facebook.Contactada pelo, a Câmara Municipal de Viseu garante não ter recebido quaisquer queixas por parte dos munícipes.