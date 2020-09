Falta de máscara leva a rixa no Parque das Nações. Veja as imagens

Dois grupos entraram em agressões, ao murro, pontapé e com arremesso de cadeiras, porque um homem tentou entrar num restaurante do Parque das Nações sem fazer uso de máscara, apurou o CM junto de fonte policial.

A rixa, que ocorreu pelas 23h00 de sábado, foi registada em vídeo amador.

Chamada ao local, uma patrulha da PSP encontrou dois homens feridos. Estes, alegadamente alcoolizados, disseram ter sido alvo de agressões no exterior do restaurante. Garantiram não ter provocado ninguém.

A gerência do restaurante disse à PSP que o desentendimento teve início após um desses dois homens ter tentado entrar sem máscara no espaço comercial. A situação terá gerado a revolta dos outros clientes. A polícia solicitou ao restaurante que guardasse as imagens de videovigilância.

Os dois homens agredidos tinham ferimentos ligeiros e escolheram ir pelos próprios meios ao hospital.