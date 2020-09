Uma aeronave da Força Aérea Portuguesa detetou uma embarcação com um migrante a bordo de uma embvarcação de borracha à deriva no Mediterrâneo.A descoberta do passado dia 28 de setembro surgiu durante uma operação da FA, em missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeora - FRONTEX, de vigilância das fronteiras marítimas no sul de Espanha.De acordo com um comunicado, as autoridades encontraram "uma embarcação de borracha à deriva, com uma pessoa a pedir ajuda, no Mar Mediterrâneo, a 117 milhas náuticas (215km) a leste de Ceuta, Marrocos".A aeronave concentrou esforços para encontrar o navio mais próximo que pudesse prestar assistência à embarcação.