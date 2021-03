Duas pessoas foram resgatadas de uma embarcação ao largo dos Açores no passado dia 26 de março por uma equipa da Esquadra 751 - "Pumas" da Força Aérea .As vítimas, de nacionalidade norueguesa, navegavam a cerca de 634 quilómetros a sudeste das Lajes, na Ilha Terceira, Açores.Os resgatados foram estabilizados a bordo do helicóptero EH-101 Merlin por um enfermeiro da Força Aérea, tendo sido posteriormente transportados para o Aeródromo de São Miguel.