Força Aérea resgata turista espanhola após queda de 10 metros no rio Poio em Ribeira de Pena

A Força Aérea portuguesa resgatou este domingo uma mulher de 30 anos de nacionalidade espanhola no rio Poio, em Ribeira de Pena, Vila Real.A vítima sofreu uma queda de 10 metros enquanto praticava "canyoning".Um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 - "Pumas", saiu da Base Aérea Nº6, no Montijo, em direção à zona de difícil acesso por via terrestre. O resgate ocorreu com sucesso, pelas 20h45.A mulher de 30 anos foi transportada para o aeroporto do Porto, de onde seguiu numa ambulância para o Hospital São João.