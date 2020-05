GNR dispara para repor ordem em ajuntamento de pessoas no Barreiro

Uma intervenção da GNR, na noite de sábado, terminou com elementos do Pelotão de Intervenção da GNR a disparar balas de borracha para repor a ordem. Segundo o CM apurou, um grupo numeroso que tinha estado numa festa de aniversário na zona de Santo António da Charneca e voltava a casa, na Cidade Sol, quando parou num posto de abastecimento.



O grupo permaneceu no local e foi chamada a GNR, que não foi bem recebida. Os militares pediram para o grupo dispersar por estarem num ajuntamento ilegal de acordo com o Estado de Calamidade, mas ordem foi contestada. Os ânimos subiram de tom e geram-se confrontos físicos entre a multidão e os militares, que foram obrigados a usar da força. Em sequência, foram disparados tiros com munições de borracha. Fonte da GNR afirma desconhecer qualquer pessoa atingida, mas um dos civis terá mesmo sido alvejado e teve de ir ao hospital.

A mesma fonte diz que ninguém foi detido, mas a GNR está fazer diligências para identificar os intervenientes no ajuntamento e, se necessário, participar o caso ao Ministério Público.