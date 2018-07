Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Granizo provoca estragos em Chaves

Produtos hortícolas, vinha e cereais afetados.

Por Lusa | 20:03

A queda de granizo localizada na aldeia de Paradela de Monforte, concelho de Chaves, provocou estragos na agricultura, a nível de produtos hortícolas, vinha e cereais, segundo o presidente da câmara.



Nuno Vaz Ribeiro disse à agência Lusa que se verificou uma "intensa queda de granizo", durante alguns minutos e com pedras de alguma dimensão, que causou estragos a nível da agricultura, localizados nesta aldeia, que dista cerca de 12 quilómetros da cidade de Chaves.



O autarca referiu que vai ser feito um levantamento de quantas pessoas foram afetadas e adiantou que os estragos incidiram nas hortícolas, vinha ou cereais.



O verão tem sido instável e as trovoadas, acompanhadas de chuvas fortes e granizo, que se tem verificado nas últimas semanas tem afetado vários concelhos do distrito de Vila Real.