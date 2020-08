Homem aponta arma a comerciantes em loja de kebab em Odivelas

A PSP intercetou um homem esta sexta-feira à noite com uma arma de fogo que ameaçava um grupo de pessoas dentro e fora de um estabelecimento comercial perto do parque Maria Lamas, em Odivelas.



Segundo apurou o CM junto de fonte do Cometlis, o homem ameaçou os comerciantes de um espaço de venda de comida, nomeadamente kebabs e pizzas, e escondeu de seguida a arma num caixote do lixo perto do local. A mesma foi depois recuperada por um polícia à civil de folga, que não encontrou munições na arma e nas imediações.



O agressor, com cerca de 50 anos, foi identificado e detido.



O alerta foi dado pelas 22h00.



As autoridades recuperaram ainda as imagens de videovigilância para posterior investigação.