Um homem, de 47 anos, foi baleado na manhã desta terça feira na sequência de um tiroteio junto a um posto de combustível, na Rua Lopes Graça, no Laranjeiro, Almada.A vítima deu entrada no hospital Garcia de Orta e cerca das 14h00 estava a ser operada. Segundo oapurou, vítima e atirador são irmãos.A PSP está no local a tentar localizar a viatura usada pelo agressor para fugir.

O alerta ocorreu cerca das 11h55.