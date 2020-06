Homem filmado a pontapear cão violentamente em Odivelas

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e mostram um homem a agredir repetidamente um cão a pontapé. Ao que o CM apurou, o vídeo, que está a gerar revolta entre os internautas, foi captado em Odivelas.

No vídeo é possível ver o homem a pontapear o cão que se afasta com medo. O homem chama o animal e este obedece, voltando a ser pontapeado com violência. O agressor continua a tentar pontapear o cão e o animal refugia-se dentro da casota, parecendo receoso.

Com o animal refugiado, o homem não desiste e continua a pontapear o cão dentro do abrigo deste. Depois do episódio de maus-tratos ao animal, parece abandonar o local numa carrinha branca.

O CM contactou o IRA – Intervenção e Resgate Animal que explicou já estar ao corrente deste caso. "Tivemos conhecimento e reportámos à Câmara Municipal de Odivelas ontem [sexta-feira], às 20h50, ao qual nos responderam que iriam sinalizar este caso. Estamos dispostos para intervir caso seja necessário, de forma a salvaguardar o bem-estar do animal e identificar o autor das agressões para procedimento criminal, se considerarmos que qualquer atuação não suceda brevemente", afirmou o IRA ao CM.

O vídeo das agressões ao animal já conta com mais de 2.4 mil partilhas e 60 mil visualizações. Este caso surge um dia depois de um homem ter sido filmado a agredir um Yorkshire a murro em Loures, sendo que a PSP tomou conta da ocorrência