Um foco de incêndio deflagrou pelas 22h23 de desta sexta-feira, no 2.º andar de um prédio em restauro na rua de Ataíde, na Baixa de Lisboa.As chamas obrigaram à chamada de um dispositivo constituído por 25 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros e dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, e ainda da PSP.A rápida intervenção levou a que o fogo ficasse confinado apenas ao 2.º andar do prédio atingido.Não se registaram feridos, nem foi necessário evacuar prédios contíguos.