Um incêndio deflagrou durante a noite desta terça-feira num prédio devoluto na zona de Alcântara, em Lisboa, de acordo com informação avançada pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa ao Correio da Manhã.



No prédio funciona uma oficina de automóveis, onde há materais inflamáveis. Foram ouvidas pequenas explosões. Pelo menos dois moradores foram assistidos no local devido a picos de stress, apurou o CM.



No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Lisboa, assim como a psp e a proteção civil.





Ver comentários