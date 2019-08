Incêndio lavra em zona de mato junto ao Almada Fórum. Veja as imagens

Um incêndio está a lavrar numa zona de mato junto ao Almada Fórum, durante a tarde desta terça-feira."Enviámos vários meios para o local. O incêndio é de grandes dimensões", apurou ojunto de fonte oficial dos Bombeiros da Trafaria.Para o local foram mobilizados 51 operacionais, apoiados por 14 viaturas terrestres e um meio aéreo.Alerta ocorreu cerca das 13h00.A circulação ferroviária entre as estações do Pragal (Almada) e de Corroios (Seixal), no distrito de Setúbal, foi hoje "suspensa" pelas 13h15, devido a um incêndio nas proximidades, avançou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).A interrupção da circulação ferroviária neste troço da travessia do Tejo afeta os serviços das empresas Fertagus e CP -- Comboios de Portugal, indicou a fonte da IP.