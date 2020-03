Incêndio deflagra em prédio na Avenida Almirante Reis em Lisboa. Veja as imagens

Um incêndio que deflagrou pelas 10h40 desta terça-feira, no número 82 da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, obrigou à retirada dos moradores do edifício e à mobilização de duas dezenas de operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros, que extinguiram as chamas sem haver registo de feridos.

De acordo com os Sapadores, as chamas tiveram início num quarto, onde estava acumulado lixo e roupa.

A PSP cortou o trânsito no sentido descendente (Praça do Chile-Martim Moniz).