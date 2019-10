Jovem arranca sinal de trânsito e carrega-o às costas em Leiria. Veja as imagens

A PSP de Leiria procura identificar um jovem que foi filmado a arrancar um sinal de trânsito na zona histórica da cidade, no largo Paio Guterres. O procurado pode vir a ser acusado de um crime de dano qualificado, punível com pena de prisão até oito anos.



O momento do roubo foi filmado e publicado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o jovem de costas, a forçar o sinal até o conseguir arrancar do chão. Apesar de não aparecerem, o rapaz estava acompanhado de outros jovens que o incentivavam.





Depois de conseguir arrancar o sinal do largo mais conhecido por Gato Preto, o jovem começa a andar pela rua fora com o sinal de trânsito às costas.Devido ao facto de a zona onde se deu este incidente dispor de um moderno sistema de videovigilância, monitorizado no Comando de Leiria da PSP, as autoridades vão proceder à visualização das imagens captadas e fim de conseguir identificar o suspeito.

O crime em questão trata-se de um crime público, que se aplica a quem destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável coisa alheia destinada ao uso e utilidade públicos.