Marinha Portuguesa inativa 26 engenhos explosivos da II Guerra Mundial

A equipa de Mergulhadores Sapadores da Marinha Portuguesa, integrada na Força da "Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1)", inativou 26 engenhos explosivos da II Guerra Mundial, junto à Alemanha numa operação denominada "HOD (Historical Ordnance Disposal) Operation Germany".



A operação, que decorreu entre 26 e 31 de agosto, tinha como objetivo detetar, identificar e inativar engenhos explosivos do passado que ainda se encontravam no fundo do mar.





A equipa da Marinha detetou aquilo que tinha sido um antigo campo de minas, a norte da ilha Alemã de Fehmarn. Estes campos de minas, criados durante os antigos conflitos, serviam para bloquear a navegação em locais estratégicos. As 26 minas encontradas eram de origem inglesa.

Durante a operação de seis dias de operação, os Mergulhadores da Marinha Portuguesa totalizaram 43 operações de mergulho, das quais 36 foram operações de identificação e 7 operações de inativação.