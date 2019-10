Militares portugueses alvos de ataque de grupo armado na República Centro-Africana

Uma coluna de Capacetes Azuis portugueses deslocava-se na zona de Bocaranga, na República Centro-Africana para fazer cumprir o mandato das Nações Unidas - a operação ‘Bigorna’, para devolver ao acantonamento autorizado elementos do grupo armado 3R, que andavam soltos a aterrorizar a população - quando foi alvo de uma emboscada por "40 a 50" homens armados.Seguiram-se largos minutos de troca de tiros. "A nossa tropa teve que reagir ao ataque. O grupo usou granadas-foguete e metralhadoras de calibre 12,7 mm.Não houve baixas no pessoal mas houve prejuízos materiais, duas viaturas danificadas, uma delas seriamente", descreveu aoo almirante Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.O combate ocorreu a 26 de setembro e ficou registado em vídeo.